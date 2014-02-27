Рыжий курганник освоил поля в Гатчинском округе

В полете птица с мощным клювом, длинной шеей и большим размахом крыльев больше напоминала миниатюрного орла, чем своего близкого родственника – обыкновенного сарыча.

В августе 2026 года во время сельскохозяйственных работ в полях Гатчинского округа орнитологи-любители заметили птицу, которой здесь быть не должно. Рыжий курганник – хищник, чей привычный ареал охватывает лишь полупустыни и степи Поволжья, Предкавказья и Черноземья.

Как отмечают специалисты, в конце лета молодые птицы могут совершать кочевки далеко на север. По данным telegram-канала "Ушами филина", эта встреча стала лишь третьим задокументированным случаем появления курганника в Ленинградской области за всю историю наблюдений. Необычным соседством были встревожены местные воздушные охотники – канюки, пустельги и чеглоки, а также стаи врановых.

Фотографу Артему П. (@swamp_shambler) удалось запечатлеть моменты воздушных погонь, что позволило оценить внушительные размеры пернатого гостя. В полете птица с мощным клювом, длинной шеей и большим размахом крыльев больше напоминала миниатюрного орла, чем своего близкого родственника – обыкновенного сарыча. Во время охоты курганник демонстрировал разнообразную тактику: то парил высоко над полем, то зависал в одной точке подобно пустельге, или высматривал добычу с присады у кромки леса.

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Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Артем П. (swamp_shambler))