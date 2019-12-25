Эрдоган заявил о необходимости безопасного судоходства в Черном море

В Турции раскрыли темы, которые президент поднимал на встрече с Владимиром Зеленским в США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому о необходимости принять меры для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря, а также о недопустимости атак на торговые суда. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой администрации политического лидера из Анкары. Известно, что ранее главы государств встретились друг с другом на полях 81-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мероприятие прошло в Турецком доме.

Наш президент подчеркнул, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что нападения на торговые суда недопустимы и что мы ожидаем от сторон ответственного поведения. сообщение администрации президента Тарции

Сотрудники также уведомили мировую общественность о том, что Реджеп Тайип Эрдоган говорил о готовности страны продолжать усилия для мирного завершения конфликта России и Украины. Власти продолжают работу по возобновлению прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Турция предоставит Украине гарантии безопасности на море.

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