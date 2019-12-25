Страна выступает против атак на порты, танкеры и рыболовецкие суда в Черном море.

Турция возглавит военно-морскую составляющую будущих гарантий безопасности для Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его процитировало издание T24.

Министр отметил, что в настоящее время стороны обсуждают один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения — гарантии безопасности для Украины.

Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую Хакан Фидан, глава МИД.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что в интересах Турции избежать распространения российско-украинского конфликта в водах Черного моря. Поэтому предоставление военно-морских гарантий безопасности Украине имеет для страны ключевое значение.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с лидером киевского режима Владимиром Зеленским ситуацию с безопасностью в акватории Черного моря еще в 2024 году. Турция обладает одним из сильнейших флотов в Черном море, также она выступала ключевым посредником в переговорах между Россией и Украиной.

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