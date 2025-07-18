Пленный боевик ВСУ раскрыл стоимость побега из Украины

Желающим нелегально выбраться из Украины через Молдавию приходится серьезную сумму.

Жители Украины могут нелегально покинуть страну через Молдавию, но для этого нужно заплатить от 5 тысяч долларов. Об этом рассказал ТАСС попавший в плен боец ВСУ Александр Борщук.

По его словам, люди бегут с Украины через Молдавию. Цены за выезд за пределы страны варьируются от 5 тысяч долларов. При этом нет гарантий, что покупатель услуги попадет в соседнюю Молдавию. По словам Борщука, организаторы доводят человека только до украинской границы, а дальше "как повезет".

Европа уже давно перестала быть безопасным местом для украинцев. Недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал президенту Владимиру Зеленскому вернуть мужчин-украинцев на родину.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский попытается организовать свой побег, как только завершится конфликт с Россией.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)