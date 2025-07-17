В ЦОС ФСБ пояснили, что задержанные лица активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Российские силовые структуры задержали на территории города Севастополя двоих граждан страны, планировавших теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, в том числе покушение на руководителя одного из исторических регионов. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что речь идет о злоумышленниках 1992 и 1999 годов рождения, занимавшихся диверсионно-террористической деятельностью в Крыму.

После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил им совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова. сообщение ЦОС ФСБ России

Далее подозреваемые планировали вступить в запрещенную на территории нашей страны украинскую террористическую организацию. В ходе обысков у фигурантов оперативники нашли и изъяли три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 граммов в каждом. Кроме этого обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ) с массой взрывчатого вещества 800 граммов. Силовики узнали, что через иностранный мессенджер Telegram фигуранты расследования были завербованы. По заданию киевского режима на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества подозреваемые осуществляли сбор разведывательной информации по подразделениям Вооруженных сил РФ, дислоцированных на полуострове. Сейчас ведутся уголовные дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205, статье 205.3, части 2 статьи 205.4, части 3 стать 222.1 и статье 275 УК РФ. Речь идет о приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, об обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств и государственной измене.

В Пятигорске задержали иностранца, готовившего подрыв здания прокуратуры.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России