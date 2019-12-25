Три человека погибли при атаке ВСУ на Крым

Вооруженные силы Украины предприняли очередную атаку на полуостров.

Трое мирных жителей стали жертвами обстрела дронов ВСУ в Крыму, двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.

Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых в результате варварского налета. Также Аксенов пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим, пожелав им скорейшего выздоровления.

В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия. Все люди, попавшие в больницу после атака ВСУ, находятся под наблюдением медиков.

В ночь с 2 на 3 августа российские силы ПВО уничтожили украинские дроны над Крымом и Черным морем. В период с 20:00 до 7:00 ликвидирован 131 БПЛА.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сейчас не разрабатывают конкретных планов по возращению Крыма.

Фото: Piter.TV