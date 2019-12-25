В пользу пострадавшего на гололеде пенсионера взыскали 450 тыс. рублей в Петербурге

В больнице ему диагностировали закрытый перелом шейки бедренной кости.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 90-летнего мужчины. В январе пенсионер поскользнулся и упал на Кронштадтской улице. Подняться помогли неравнодушные прохожие, затем его передали в медицинское учреждение. В больнице у пострадавшего диагностировали закрытый перелом шейки бедренной кости.

По информации надзорного ведомства, падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ответственной организации. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, потерпевшему выплатили 450 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует вернуть похищенные у пенсионерки 810 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV