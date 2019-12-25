Василеостровский район стал безоговорочным лидером рынка новостроек бизнес-класса в Петербурге

На локацию пришлось 41% от общего объема предложения и 61% всех заключенных с начала года сделок.

Аналитики подвели итоги первого полугодия 2026 года на первичном рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга. Согласно обзору газеты "КоммерсантЪ", Василеостровский район стал абсолютным лидером сегмента "бизнес", обеспечив почти две трети всех продаж.

На локацию пришлось 41% от общего объема предложения и 61% всех заключенных с начала года сделок. При этом совокупная экспозиция жилья бизнес-класса в городе достигла 222 тыс. кв. м, что эквивалентно 3,6 тыс. квартир и апартаментов. За год объем доступных лотов вырос на 30% по площади и на 26% по количеству объектов. Эксперты отмечают высокую девелоперскую активность, которая компенсирует дефицит прошлых лет.

Ценовая динамика остается восходящей: средневзвешенная стоимость квадратного метра увеличилась на 12% в годовом выражении, достигнув отметки 564 тыс. рублей. Несмотря на рост цен и объемов предложения, фактическое число реализованных лотов снизилось – за шесть месяцев было продано около 1,3 тыс. квартир, что на 14% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вырос срок задержки сдачи новых жилых комплексов.

Фото: Piter.TV