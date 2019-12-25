Прокуратура Петербурга рассказала, как распознать "лжеюристов" и не потерять деньги на бесплатных консультациях

"Лжеюристы" часто маскируются под специалистов, предлагая первичную помощь бесплатно или гарантируя стопроцентный успех в решении сложных вопросов.

Прокуратура Петербурга предупредила горожан о схемах юридического мошенничества. В своем официальном Telegram-канале ведомство описало основные признаки недобросовестных правоведов.

"Лжеюристы" часто маскируются под специалистов, предлагая первичную помощь бесплатно или гарантируя стопроцентный успех в решении сложных вопросов. При этом у таких лиц зачастую отсутствует адвокатский статус.

Ключевым признаком обмана является договор с предоплатой за "консультационные услуги", в котором нет ни слова о реальной защите интересов клиента в суде или иных инстанциях. Если у жертвы не оказывается нужной суммы, "лжеюристы" настойчиво рекомендуют оформить потребительский кредит. В итоге человек остается без денег, а сроки для обжалования реальных судебных решений оказываются пропущены.

В ведомстве призывают проверять квалификацию юристов через официальные источники: искать адвокатов в реестре Министерства юстиции РФ и проверять организации по государственным реестрам юридических лиц (ЕГРЮЛ) или некоммерческих организаций на сайтах ФНС и Минюста.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мошенники начали предлагать "доступ к тестовым торгам криптовалютами" от имени Мосбиржи.

Фото: Piter.TV