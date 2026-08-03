На Земле началась магнитная буря

Ученые сообщили о первой за август магнитной буре на Земле.

Первая магнитная буря августа 2026 года началась на Земле. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что таким образом выброс плазмы достиг нашей планеты еще несколько часов назад, примерно в 14:30 дня 1 августа по московскому времени, однако до уровня геомагнитного шторма профильные индексы доросли только к вечеру того же дня.

Как и прогнозировалось утром 2 августа, последний месяц лета не стал долго раскачиваться: менее часа назад все же началась первая магнитная буря августа — она же шестая магнитная буря лета. сообщение ученых

Эксперты добавили, что подобное событие происходит по прогнозируемому сценарию и по времени формирования, и по своей интенсивности. Известно, что текущий уровень магнитной бури находится между G1 (слабым) и G2 (обычным) показателем. Ожидается, что природное явление продлится не более четырех-шести часов, а возможно, еще меньше.

На Солнце произошла вспышка высшего класса.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)