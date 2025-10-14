"Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы МКС

Дмитрий Баканов рассказал о совместных планах с американцами.

Государственная корпорация "Роскосмос" и американское национальное агентство по исследованию космического пространства и аэронавтике (NASA) договорились друг с другом о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Соответствующее заявление журналистам на пресс-конференции сделал генеральный директор Роскосмоса, председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов. Руководители профильных ведомств провели мероприятия после стыковки отечественного пилотируемого корабля "Союз МС-29" к МКС.

Договорились о трех основных вещах. Первое - продление совместной работы МКС до 2030 года. Дмитрий Баканов, гендиректор "Роскосмоса"

Напомним, что ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала в 17:48 вечера по московскому времени14 июля. В 20:52 по времени Москвы объект пристыковался к МКС. На "Союзе МС-29" на борт прибыли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт из NASA Анил Менон. СПециалисты пробудут на околоземной станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и 2 выхода в открытый космос.

Баканов: сканирование Луны запланировано на 2028 год.

Фото: Telegram / ТАСС