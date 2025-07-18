В Петербурге 9 августа состоится полумарафон "Северная столица"

Программа мероприятия начнется в 08:30 с дистанции на 10 километров.

В воскресенье, 9 августа, Петербург примет легкоатлетический забег "Северная столица". Спортсмены и любители выйдут на старт в историческом центре города на Неве.

Программа мероприятия начнется в 08:30 с дистанции на 10 километров. В 09:10 дан старт основному – полумарафонскому – забегу протяженностью 21,1 километра.

Трасса соревнований проложена так, чтобы участники смогли насладиться архитектурой Северной столицы. Во время пробега атлетам откроются панорамные виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе Петербурга ограничивали движение из-за соревнований по триатлону на Крестовском острове

Фото: Telegram / Пиотровский Online