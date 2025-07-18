Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов

В правительстве сообщили о проектах по благоустройству туристической инфраструктуры.

На российской территории власти создадут новые круглогодичные курорты. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании от 4 августа по развитию туризма и индустрии гостеприимства на территории Горно-Алтайска. В настоящее время чиновник находится в рабочей поездке по Сибири и Дальнему Востоку.

Реализуем масштабный проект — "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в десяти субъектах будут построены 12 круглогодичных курортов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт пояснил коллегам, что в 2026 и последующих годах регионы страны получат из государственного бюджета по девять миллиардов рублей на благоустройство своих туристических центров. Также федеральные власти планируют модернизировать 75 аэропортов, в 38 воздушных гаваней уже идут восстановительные работы. Чиновник напомнил, что в сфере туризма есть комплекс инструментов государственной поддержки. В частности, речь идет о программе льготного кредитования. С ее помощью на данный момент возводятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тысячи гостевых номеров. Также создаются еще 40 круглогодичных объектов: горнолыжные курорты, аквапарки и парки развлечений. Премьер добавил, что общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 1,6 триллиона рублей. Он пояснил триллион представляет из себя субсидируемый кредитный портфель.

Мишустин предложил создать специальный туристический "поисковик".

Фото: Правительство России