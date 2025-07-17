Wildberries строит в Казахстане более 260 тыс. кв. м складов

Развитие складской сети в Казахстане может быть связано с ростом онлайн-торговли в стране.

Маркетплейс Wildberries начал активно увеличивать свое присутствие в Казахстане. Сейчас здесь идет строительство складских помещений общей площадью около 260 тысяч квадратных метров, сообщил ТАСС министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев.

По словам Шаккалиева, окончание строительных работ и ввод в эксплуатацию новых зданий запланированы в первом полугодии 2027 года. Один склад будет размещен на территории в 160 тысяч "квадратов", второй – на 103 тысячи. Инвестиции в объект уже превысили 100 млн долларов. Также будут созданы 6 тысяч рабочих мест.

Расширению Wildberries в Казахстане предшествовали негативные событии в России. В частности, накануне во Владимирской области произошла атака беспилотников на логистический объект компании. Также украинские БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, пострадал один человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)