БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, пострадал человек

Олег Мельниченко сообщил о пожаре, возникнувшем после налета БПЛА ВСУ на объект компании.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали территорию склада компании Wildberries, расположенную в Пензенской области. Соответствующими данными поделился губернатор региона Олег Мельниченко с подписчиками в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс". Глава российского региона пояснил, что согласно предварительным данным, в ходе инцидента пострадал один человек. Из здания оперативно были эвакуированы порядка 200 сотрудников. На место происшествия направлены машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы ГУ МЧС, а также местные сотрудники правоохранительных органов. Сейчас на сладе фиксируется открытое горение, ведется ликвидация пламени.

Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано. Олег Мельниченко, глава Пензенской области

Обломки сбитого БПЛА повредили линию электропередачи в Пензенской области.

Фото: Макс / Олег Мельниченко