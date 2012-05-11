Греческая компания-управленец заявила, что в результате инцидента никто не пострадал и загрязнение окружающей среды не произошло.

Украинский беспилотник ударил 16 августа по греческому танкеру Skiros в акватории Черного моря после погрузки нефти в Новороссийском порту. Соответствующими данными с читателями поделился местный новостной портал Skai, опубликовавший видео атаки БПЛА киевского режима на танкер. Кадры демонстрируют, что дрон сначала совершил разведывательный полет, после чего атаковал мостик иностранного судна. Сразу после удара там вспыхивает пожар. Однако журналистам не было ясно, были ли пострадавшие члены экипажа в ходе инцидента.

В издании предполагают, что подобная атака была совершена беспилотником, управляемым украинскими властями. В свою очередь новостное агентство The Bloomberg сообщило аудитории со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, о том, что греческий нефтяной танкер подвергся нападению в Черном море после погрузки груза российского происхождения. Танкер Skiros класса Suezmax может вмещать в себя около одного миллиона баррелей нефти. Он попал под прицел БПЛА ВСУ после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под городом Новороссийском

Напомним, что таким образом ВСУ совершили первый удар по судну, заходящему на терминал КТК. Речь идет о важнейшем канале для экспорта казахстанской нефти, после почти трехнедельного затишья. В прошлом месяце неоднократные удары беспилотников киевского режима нарушили погрузку грузов КТК, на которые в последнее время приходилось почти два процента мировых поставок нефти. Своими действиями украинцы вынудили работающие в Казахстане нефтяные компании сократить добычу энергетических ресурсов.

В Греции назвали самый пострадавший без туристов из России регион.

Фото: pxhere.com