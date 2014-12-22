В Греции назвали самый пострадавший без туристов из России регион

Туристов из России страна заменила американцами, канадцами и австралийцами.

Северная Греция, в частности такие города как Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадали от отсутствия российских туристов на территории данного европейского государства. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились западные представители из исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).

Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики). пресс-служба INSETE

Иностранные специалисты добавили, что в указанном регионе путешественники из России отличались более высокой средней суммой расходов на одного человека по сравнению с отдыхающими из других стран мира. Сотрудники INSETE отметили, что потеря Грецией российского сегмента туристов была со временем компенсирована гостями из других европейских стран, а также "рынком дальнего радиуса". Речь идет о приезжих из США, Канады и Австралии.

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