The Financial Times сообщила о расколе мнений по очередному антироссийскому пакету санкций.

Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение от Европейского союза на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) российского производства. Соответствующими данными поделились британские журналисты из журнала The Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что коллективный Брюссель готов пойти на уступки Афинам в рамках 21-го санкционного пакета в отношении Москвы.

По ее данным, соглашение, которое еще должно быть одобрено 27 странами - членами ЕС, позволит компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью продления, однако объемы будут ограничены показателями 2025 года. Один из источников газеты назвал возможную сделку "возмутительной", что, как считает FT, отражает растущие в ЕС разногласия по согласованию новых санкционных ограничений в отношении России.

Напомним, что 22 июля западное издание Politico сообщило читателям о том, что власти регионального сообщества исчерпали запас инициатив относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, потому что меры давления ущемляют сами государства в ЕС. Представители газеты The Financial Times от 19 июля написали о том, что Греция официально выступила против новых запретов по СПГ, так как запрет Еврокомиссии на перевозку этого ресурса из России может ударить по судоходной компании Dynagas. Германия и Португалия сейчас добиваются от Еврокомиссии послаблений на закупку российской рыбы, а Франция и Италия требуют смягчения визовой политики. Власти из Австрии снова просят разморозить связанные с банком Raiffeisen активы.

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