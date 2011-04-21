В улучшении своих профессиональных навыков уверены 40% петербуржцев

Еще 37% опрошенных отмечают, что занятость не приводит ни к развитию, ни к деградации – они просто поддерживают текущий уровень квалификации.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение жителей Петербурга к своему профессиональному развитию. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения города.

Результаты показали следующую картину: 40% респондентов уверены, что их текущая работа способствует карьерному росту и совершенствованию навыков. Еще 37% опрошенных отмечают, что занятость не приводит ни к развитию, ни к деградации – они просто поддерживают текущий уровень квалификации. 12% участников заявили, что на нынешнем месте постепенно теряют профессиональные компетенции.

Женщины заметно чаще мужчин говорят о том, что профессионально растут как специалисты. Представители сильного пола, напротив, чаще жалуются на постепенную потерю навыков. Самой оптимистичной группой оказалась молодежь до 35 лет – каждый второй респондент в этой категории считает, что продолжает развиваться. Наибольшую обеспокоенность потерей квалификации выражают горожане старше 45 лет (17%).

Уровень заработка напрямую коррелирует с ощущением профессионального прогресса. Среди горожан с доходом до 100 тысяч рублей только 35% чувствуют развитие на работе, тогда как среди зарабатывающих от 150 тысяч эта доля достигает 50%. При этом постепенная потеря квалификации больше всего беспокоит тех, чей ежемесячный заработок находится в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV