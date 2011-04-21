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Петербуржца задержали за финансирование экстремистской организации

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По оперативной информации, мужчина перевел на ее счета 3,5 тыс. рублей.

Полицейские расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации), возбужденное 31 июля. По подозрению задержали 58-летнего местного жителя, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По оперативной информации, мужчина перевел 3,5 тыс. рублей на счета запрещенной организации. В рамках расследования проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец 1977 года рождения, обвиняемый в оправдании терроризма, заключен под стражу. Кроме того, злоумышленник призывал избивать иностранцев. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: мвд, экстремизм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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