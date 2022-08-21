Полиция Петербурга закрыла технический центр мошенников

По подозрению был задержан 21-летний мужчина.

Полицейские пресекли деятельность технического центра мошенников, через который ежедневно проходили 8 тыс. звонков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению был задержан 21-летний мужчина. С мая он администрировал техническую площадку – GSM-шлюзы, предназначенные для обмана граждан нашей страны. Вербовка происходила через мессенджер. Злоумышленник арендовал квартиры и каждый месяц менял их адреса, чтобы избежать выслеживания. За эту работу ему платили по 55 тыс. рублей в неделю.

В ходе обысков изъяты GSM-шлюз, маршрутизатор, 51 SIM-карта, телефон с уликами и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга задержала москвича, администрировавшего сеть мошеннических колл-центров.

Видео: пресс-служба МВД России