В Воронежской области после атаки БПЛА вспыхнули пожары на двух складах

Александр Гусев уточнил, что угроза налета БПЛА противника на регион все еще сохраняется.

На территории Воронежской области зафиксированы возгорания на двух складах крупной компании из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление глава российского региона Александр Гусев сделал общественности через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Местный чиновник уточнил, что специалисты уже локализовали огонь на одном из участков с площадью в 16 тысяч квадратных метров. На втором объекте площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров.

На одном объекте возгорание локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом идет тушение пожара на 20 тыс. кв. м. На месте находятся оперативные службы. Александр Гусев, глава региона

Эксперт заметил, что обломками дрона повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.

Трёхлетний ребёнок при атаке дронов в Воронежской области.

Фото: Макс / Гусев