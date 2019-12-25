Трёхлетний ребёнок при атаке дронов в Воронежской области

Его родители получили ранения разной степени тяжести.

В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа загорелся частный дом. В огне погиб ребёнок, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Минувшей ночью в небе над Воронежской областью и шестью районами силы ПВО уничтожили 36 вражеских беспилотников. В результате падения БПЛА в пригороде возник пожар в частном доме, в котором погиб маленький мальчик. Его родителей госпитализировали с ранениями разной степени тяжести

В результате падения дронов повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад еще одного аналогичного сооружения. В девяти частных домах выбило стекла, повреждения зафиксировали в 15 квартирах пяти многоквартирных зданий. Также осколками посекло около десятка автомобилей.

Также легкие ранения получил 19-летний молодой человек. В двух других районах региона зафиксировали поврежденные кровлю, окна и фасад двух частных домов. Гусев отметил, что опасность атаки БПЛА все еще сохраняется на всей территории Воронежской области.

Ранее мы сообщали, что в результате падения дрона ВУ на частный дом погиб младенец.

Фото: Piter.TV