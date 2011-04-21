На уборку мусора в Невском районе потратят 9,5 млн рублей

Подрядчик уберет две свалки в промышленных зонах и одну – во дворе нового жилого комплекса.

В Петербурге администрация Невского района намерена потратить 9,5 млн рублей на уборку трех свалок. Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок, итоги подведут 10 сентября, пишет Neva.Today 12 августа.

Подрядчик уберет две свалки в промышленных зонах и одну – во дворе нового жилого комплекса. У дома 4Ж по Складской улице находится 291,3 кубометра мусора, подобное скопление отходов обнаружили около дома 1И на улице Седова. А возле ЖК на улице Крыленко выявили 529 кубометров бетона и грунта. Мусор будут вывозить на спецтранспорте, оборудованном спутниковой навигацией.

Работы запланированы до 30 ноября, контракт действует до 25 декабря. За уборку заплатят из городского бюджета.

Ранее на Piter.TV: в деревне Большая Дивенка ликвидирована свалка объемом 10 кубометров после жалобы жителей.

Фото: pxhere