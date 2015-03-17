В доме на Товарищеском проспекте полыхала крыша

В Невском районе Петербурга произошел пожар днем 15 июля. Об этом сообщили в МЧС России. Сведения о возгорании поступили на пульт спасателей в 14:27.
В 16-этажном доме по Товарищескому проспекту полыхал рубероид на площади 20 квадратных метров. Потушили огонь уже к 14:44. По предварительной информации, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Все причины и обстоятельства случившегося установят.
Ранее мы рассказывали о том, что также сегодня во время пожара на Львовской улице, 25, в Стрельне погиб мужчина. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 15 квадратных метров.
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