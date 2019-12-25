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На складах в Красном Бору ликвидировали открытое горение
Сегодня, 11:51
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На складах в Красном Бору ликвидировали открытое горение

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Пострадавших людей на предприятии нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что открытое горение на складах компании Wildberries в Красном Бору Тосненского района ликвидировано, идет проливка части здания. По его словам, пострадавших людей на предприятии нет. 

Напомним, пожар произошел утром 4 августа после попадания беспилотного летательного аппарата. Для тушения сформированы необходимые силы и средства ГКУ "Леноблпожспас" и МЧС России. Всего силы ПВО уничтожили 17 дронов, травмы получил один человек, пока информация о его состоянии не предоставлена. Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожар в здании на Лиговском проспекте произошел из-за поджога. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бпла, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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