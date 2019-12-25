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Задержан напавший на подростков на улице Вавиловых
Сегодня, 12:09
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Задержан напавший на подростков на улице Вавиловых

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Напомним, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полиция Калининского района Петербурга задержала подростка, напавший на сверстников. Напомним, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). 

По данным МВД России, 2 августа на улице Вавиловых пострадали двое юношей 15 и 16 лет, у них зафиксировали раны и ожоги. Они пояснили, что неизвестные спровоцировали конфликт, в ходе которого один из агрессоров выстрелил из сигнальной ракетницы и распылил перцовый баллончик. 

На Гражданском проспекте по подозрению поймали 16-летнего злоумышленника, требовавшего у потерпевших отдать их вещи. 

Ранее на Piter.TV: в Выборге участник дорожного конфликта применил перцовый баллончик против оппонента. Изъят аэрозольный газовый пистолет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: разбой, улица вавиловых
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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