Задержан напавший на подростков на улице Вавиловых

Напомним, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полиция Калининского района Петербурга задержала подростка, напавший на сверстников. Напомним, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По данным МВД России, 2 августа на улице Вавиловых пострадали двое юношей 15 и 16 лет, у них зафиксировали раны и ожоги. Они пояснили, что неизвестные спровоцировали конфликт, в ходе которого один из агрессоров выстрелил из сигнальной ракетницы и распылил перцовый баллончик.

На Гражданском проспекте по подозрению поймали 16-летнего злоумышленника, требовавшего у потерпевших отдать их вещи.

Ранее на Piter.TV: в Выборге участник дорожного конфликта применил перцовый баллончик против оппонента. Изъят аэрозольный газовый пистолет.

Фото: Piter.TV