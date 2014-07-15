Житель Ленобласти, ограбивший обменник на 990 тыс. рублей, ответит перед судом

На место оперативно прибыли полицейские, и преступника задержали.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Ленинградской области, которому вменяют п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере). Об этом сообщили 3 июля в надзорном ведомстве.

В ноябре прошлого года фигурант пришел в обменный пункт на Херсонской улице, чтобы ограбить его. Злоумышленник стал угрожать сотруднику применением страйкбольной гранаты и потребовал перевести 10 млн рублей. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал из кассы 987 тыс. рублей. На место оперативно прибыли полицейские, и преступника задержали.

Уголовное дело направили в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в колонию отправлен рецидивист, ограбивший бутик в центре Петербурга на 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV