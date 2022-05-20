В колонию отправлен рецидивист, ограбивший бутик в центре Петербурга на 500 тыс. рублей

По словам фигуранта, все вещи были перепроданы случайной прохожей за 20 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в рецидивиста, которому вменили п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Об этом рассказали 2 июля в надзорном ведомстве.

В августе прошлого года мужчина ограбил бутик на Невском проспекте. Он похитил восемь ночных сорочек и футболку. Общий размер ущерба оценили в 483 тыс. рублей, а самая дорогая вещь – сорочка с леопардовым принтом за 80 тыс. рублей. По словам фигуранта, все вещи были перепроданы случайной прохожей за 20 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: женщина обокрала своего собутыльника на 95 тыс. рублей в Петербурге. Злоумышленница забрала пять часов, медаль "За отвагу" времен Великой Отечественной войны, 50 тыс. рублей наличными и другие вещи.

Фото: Piter.TV