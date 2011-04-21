Уроженка Саратова предстанет перед судом в Петербурге за повторную нетрезвую езду

В июне фигурантка села за руль автомобиля Ford, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Саратова. Ей вменяют ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 12 августа.

В июне фигурантка села за руль автомобиля Ford, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Нарушительницу поймали сотрудники Госавтоинспекции на улице Маршала Блюхера. При этом она уже привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Обвиняемой назначали наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав. Однако должных выводов женщина для себя не сделала. На транспортное средство наложили арест в ходе предварительного расследования.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV