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Уроженка Саратова предстанет перед судом в Петербурге за повторную нетрезвую езду
Сегодня, 12:56
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Уроженка Саратова предстанет перед судом в Петербурге за повторную нетрезвую езду

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В июне фигурантка села за руль автомобиля Ford, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Саратова. Ей вменяют ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 12 августа. 

В июне фигурантка села за руль автомобиля Ford, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Нарушительницу поймали сотрудники Госавтоинспекции на улице Маршала Блюхера. При этом она уже привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Обвиняемой назначали наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав. Однако должных выводов женщина для себя не сделала. На транспортное средство наложили арест в ходе предварительного расследования. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: сотрудники ГАИ привлекли дрифтера к ответственности в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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