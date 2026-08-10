Сотрудники ГАИ привлекли дрифтера к ответственности в Петербурге

Маневр водителя создал реальную угрозу безопасности пешехода.

В Петербурге сотрудники региональной Госавтоинспекции привлекли к ответственности дрифтера, который устроил опасный заезд на парковке гипермаркета "Лента" на Парашютной улице. Нарушителя на автомобиле Ford обнаружили через интернет 3 августа. Маневр водителя создал реальную угрозу безопасности пешехода.

В результате машину остановили, а местного жителя направили на медицинское освидетельствование. Транспортное средство помещено в отдел для проведения экспертизы подлинности VIN-номера.

Мониторинг сети Интернет на предмет выявления нарушений ПДД проводится на постоянной основе. Даже если на опубликованном видео отсутствуют очевидные сведения о времени и месте совершения нарушения, сотрудники Госавтоинспекции используют доступные информационные ресурсы и современные технологии для установления личности нарушителя. Пресс-служба Госавтоинспекции

Ранее на Piter.TV: в Петербурге к ответственности привлекли водителя грузовика, который загрязнил дорогу.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти