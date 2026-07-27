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Сотрудники ГАИ задержали петербуржца, который превратил самокат в буксир для детской коляски

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В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге привлекли к ответственности мужчину, который превратил электросамокат в буксир для детской коляски с ребенком. Его личность установили благодаря камерам городского комплекса "Безопасный город". 

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. 

Сохраняйте здравый смысл и берегите самое дорогое – безопасность детей на дороге не терпит халатности!

Пресс-служба Госавтоинспекции  

Ранее мы рассказывали о том, что момент ДТП с питбайком в Ломоносове попал на видео. После аварии молодого человека доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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