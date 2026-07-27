Сотрудники ГАИ задержали петербуржца, который превратил самокат в буксир для детской коляски

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге привлекли к ответственности мужчину, который превратил электросамокат в буксир для детской коляски с ребенком. Его личность установили благодаря камерам городского комплекса "Безопасный город".

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Сохраняйте здравый смысл и берегите самое дорогое – безопасность детей на дороге не терпит халатности! Пресс-служба Госавтоинспекции

Ранее мы рассказывали о том, что момент ДТП с питбайком в Ломоносове попал на видео. После аварии молодого человека доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти