Сотрудники ГАИ задержали петербуржца, который превратил самокат в буксир для детской коляски

Сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге привлекли к ответственности мужчину, который превратил электросамокат в буксир для детской коляски с ребенком. Его личность установили благодаря камерам городского комплекса "Безопасный город".
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.
Сохраняйте здравый смысл и берегите самое дорогое – безопасность детей на дороге не терпит халатности!
Пресс-служба Госавтоинспекции
Ранее мы рассказывали о том, что момент ДТП с питбайком в Ломоносове попал на видео. После аварии молодого человека доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти
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