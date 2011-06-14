Петербургские школьники взяли серебро на Спартакиаде по шахматам

Воспитанники шахматной школы Петербурга вернулись с наградами с XIII летней Спартакиады учащихся России. Турнир проходил в подмосковном Красногорске, где сборная Северной столицы набрала 10 очков и заняла второе место в командном зачёте.
В составе петербургской дружины выступали Семён Пузыревский, Фёдор Мельников, Вероника Юдина и Анастасия Шишкарева. Серебряный финиш стал ещё одним подтверждением высокого уровня подготовки юных игроков из города на Неве.
В Комитете по физической культуре и спорту поздравили команду с достойным результатом и выразили надежду, что этот успех станет стимулом для новых побед на всероссийских турнирах.
Ранее сиделка рассказала, почему у Ивана Краско нет памятника на могиле в Петербурге.
Фото: комитет по физической культуре и спорту
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