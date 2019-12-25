В 24-этажном доме на Ленинском проспекте нашли проблемы с содержанием

ГЖИ выявила нарушения в доме на Ленинском проспекте в Петербурге.

Государственная жилищная инспекция Петербурга выявила нарушения в содержании многоквартирного дома на Ленинском проспекте, 114, литера А. 24-этажное здание находится в Кировском районе города. Проверка показала, что управляющая компания ООО "Петербургский Дом" ненадлежащим образом содержит общее имущество.

В парадной №7 своевременно не проводился необходимый ремонт. Кроме того, на детской площадке не восстановили ранее демонтированное оборудование. В ГЖИ указали, что выявленные нарушения не соответствуют пунктам 3.2.8 и 3.5.11 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Также на рассмотрении находится обращение жителей дома по поводу несанкционированных надписей на стенах. Информация о жалобе размещена на портале "Наш Санкт-Петербург". По итогам проверки ГЖИ потребовала от управляющей компании выполнять обязанности по договору управления и не допускать задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

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