Начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты

Ранее Минтруд рассказал о том, кго коснется данное нововведение.

Прием заявлений на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты начинается с 1 июня 2026 года. Россияне могут подать документы на получение выплаты до первого октября через единый портал "Госуслуг", в территориальном отделении МФЦ или в клиентском офисе Соцфонда России. Соответствующие данные предоставили представители прес-службы Социального фонда страны.

Принимать заявления Социальный фонд начнет с 1 июня 2026 года - при условии, что и родители, и дети являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории страны.

Ранее российский министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков говорил СМИ о том, что семейная налоговая выплата, которую впервые в текущем году получат семьи с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого человека, предусматривает в себе пересчет НДФЛ, уплаченного за 2025 год, по ставке в шесть процентов и единовременный возврат денежных средств, уплаченных сверх этой суммы. Чиновник из федерального правительства объяснил, что помощь от государства получит примерно четыре миллиона семей, в которых воспитывается около 11 миллионов несовершеннолетних.

