Петербуржцы сравнили собственное детство с современным

В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты исследования, посвящённого сравнению детства разных поколений. Опрос показал, что большинство экономически активных жителей Северной столицы скептически относятся к уровню счастья нынешних детей.

Согласно представленным данным, лишь 24% петербуржцев считают, что современные дети живут более счастливо. В то же время 54% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Ещё 22% респондентов затруднились с однозначной оценкой.

Анализ результатов выявил несколько ключевых тенденций. С возрастом респонденты становятся более категоричными в своих суждениях: среди петербуржцев старше 45 лет доля тех, кто считает нынешнее поколение менее счастливым, достигает 57%, тогда как в группе до 35 лет этот показатель составляет 49%.

Кроме того, на восприятие влияют уровень образования и наличие детей в семье. Так, горожане со средним профессиональным образованием чаще оценивают детство современных детей как более счастливое по сравнению с респондентами, имеющими высшее образование. Наличие собственных детей также положительно сказывается на оценке: среди родителей 31% считают новое поколение счастливее, в то время как среди бездетных этот показатель значительно ниже — 17%.

В своих комментариях участники опроса часто идеализировали собственное прошлое и критиковали условия взросления нового поколения. Они отмечали, что у современных детей много гаджетов, в то время как их собственное детство проходило на улице. Также респонденты указывали, что обилие игрушек и развлечений не гарантирует счастья. При этом некоторые признавали преимущества нынешней эпохи, например наличие современных детских площадок, но в качестве минусов называли усложнённую школьную программу, ЕГЭ и необходимость постоянного контроля за детьми.

