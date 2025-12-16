  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай 1 июня
Сегодня, 9:00
40
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай 1 июня

0 0

С начала марта вводились ограничения на полеты в страны Ближнего Востока из-з эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем.

Отечественная авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника, 1 июня 2026 года, возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующее заявление сделали пресс-служба воздушного оператора. Известно, что раз в день представители будут выполнять рейс по маршруту "Москва-Дубай". Он будет выполняться на самолетах Boeing 737. Ранее "Аэрофлот" выполнял вывозные рейсы с территории ближневосточного государства до 11 марта. Затем пассажирские полеты были прекращены из-за вооруженного конфликта в регионе.

Напомним, что рейс SU520 отправится из аэропорта Шереметьево в 07:05 часов утра в понедельник и прибудет в Дубай в 14:30 дня по местному времени. Согласно официальным данным на сайте "Аэрофлота", все билеты классов эконом и комфорт проданы.
Рейсы Москва - Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737.

С 1 июня пассажиров в Пулково начнут пропускать по биометрии на рейсы до Москвы.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, аэрофлот, дубай, оаэ, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии