В Нижнем парке Петергофа отреставрируют дворец "Монплезир"

До мая 2029 года специалисты будут ремонтировать фасады и клинкерную отмостку.

В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" в Нижнем парке пройдут работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения – дворца "Монплезир". Ордер для обеспечения реставрации выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

До мая 2029 года специалисты будут ремонтировать фасады и клинкерную отмостку. В период производства работ примут все необходимые меры для безопасности туристов и сохранности музейных ценностей, добавили в ГАТИ.

Этот дворец построили в 1714-1723 годах, его очень любил Петр I. Наброски и схемы проекта делал сам царь: он наметил местоположение и внутреннюю планировку, а также некоторые элементы декоративной отделки.

Ранее мы рассказывали о том, что реставрацию "Ягодного ряда" начали в Апраксином дворе.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"