В Нижнем парке Петергофа отреставрируют дворец "Монплезир"
Сегодня, 9:50
До мая 2029 года специалисты будут ремонтировать фасады и клинкерную отмостку.

В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" в Нижнем парке пройдут работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения – дворца "Монплезир". Ордер для обеспечения реставрации выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. 

До мая 2029 года специалисты будут ремонтировать фасады и клинкерную отмостку. В период производства работ примут все необходимые меры для безопасности туристов и сохранности музейных ценностей, добавили в ГАТИ. 

Этот дворец построили в 1714-1723 годах, его очень любил Петр I. Наброски и схемы проекта делал сам царь: он наметил местоположение и внутреннюю планировку, а также некоторые элементы декоративной отделки. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф" 

