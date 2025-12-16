В Петербурге на территории МО "Урицк" благоустроят 2,5 гектара дворов

На территории муниципального образования "Урицк" стартовали работы по благоустройству дворов на улице Партизана Германа в Красносельском районе. Местная администрация получила ордер Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Проект охватывает четыре сквера общей площадью 2,5 гектара.

В настоящее время там изношенные покрытия, протоптанные дорожки и устаревшее оборудование. После благоустройства появятся современные пространства для отдыха, игр и спорта. Для детей обустроят площадку с игровым комплексом, качелями, песочницей, балансирами, качалкой на пружине и развивающими элементами. Для подростков и взрослых сделают спортивную площадку.

Особое внимание уделят озеленению. Садовники высадят ель, клен красный, боярышник и декоративные кустарники – дерен, спирею, чубушник, форзицию и сирень. Завершат работы в этом году.

Фото: пресс-служба ГАТИ