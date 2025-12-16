В Ленобласти выбирают проекты благоустройства на 2027 год

По данным властей, свой выбор уже сделали 134 405 жителей региона.

До 12 июня жители Ленинградской области могут выбрать дизайн-проект для одной из 34 территорий, которые будут благоустроены в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Проголосовать можно несколькими способами: на специальной платформе, через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе", с помощью чат-бота или при поддержке волонтёров.

По данным властей, свой выбор уже сделали 134 405 жителей региона. В администрации подчеркнули, что благоустроены будут именно те пространства, которые получат наибольшую поддержку граждан.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть представила восемь проектов для Всероссийского конкурса благоустройства.

Фото: Правительство Ленобласти