На внутреннем кольце КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы

С 14 по 23 июня на внутреннем кольце КАД, на участке между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе, будет временно перекрыто движение по двум полосам. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по ликвидации колейности проезжей части. В этот период для автомобилистов будут недоступны первая и вторая полосы. При этом на оставшейся, третьей полосе, будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

В дорожном ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и уточнили, что ремонтные работы будут вестись в круглосуточном режиме. При этом сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"