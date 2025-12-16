В России полагают, что союзники Украины из ЕС сдали свои позиции в поддержке страны.

Европейские политические лидеры в настоящее время окончательно и бесповоротно списали Украину со счетов. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Отечественный дипломат заметил, что международные союзники киевского режима готовы и дальше выжимать из соседнего с Россией государства максимум возможного и сражаться руками украинцев "до последнего человека".

Тональность их комментариев не оставляет сомнений в том, что Украину они окончательно и бесповоротно списали, вновь пытаясь выиграть время для своей безумной подготовки к войне с Россией, как они говорят. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

