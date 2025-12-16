Постпред РФ негативно оценил сообщение ООН о "невозможности посетить место" в Старобельске.

Официальные представители Всемирной организации не пользуются возможностью посещать некоторые регионы, включая территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) через российскую землю. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке. Наш соотечественник таким образом прокомментировал мировую реакцию на теракт, который недавно произошел в городе Старобельске. Он добавил, что Москва не раз говорила о том, что сотрудники ООН могут посещать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области через РФ. Однако такие возможности эти лица не используют

Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева. Мол, отсутствует доступ на место трагедии и нет возможности верифицировать данные. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя охарактеризовал речь постпреда Украины пословицей "на воре и шапка горит".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций