В России рассказали о том, как слушают украинского постпреда на заседаниях СБ ООН.

Москва охарактеризовала новое выступление украинского постоянного представителя в Совете по Безопасности ООН поговоркой "на воре и шапка горит". Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ при Всемирной организации. Дипломат взял ответное слово после выступления своего коллеги в Нью-Йорке.

Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело, как в русской поговорке "на воре и шапка горит. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что не говорит об иронии или сарказме, которые переполняют украинского коллегу. Он добавил, что члены СБ ООН видели на заседании жалкую попытку со стороны киевского режима оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске на территории Луганской народной республики. Он обратил внимание на то, что постпред Украины не отрицал того, что в трагедии погибли люди. Однако аргумент оппонента заключался в том, что речь шла о взрослых людях, а не о несовершеннолетних.

