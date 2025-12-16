В Ленинградском зоопарке рассказали, как проходят тренинги манулов

В Ленинградском зоопарке рассказали 29 мая, как проходят тренинги манулов. Это дикие, скрытные и осторожные животные. В естественной среде обитания они держатся от людей как можно дальше. По этой причине не все палласовы коты готовы идти на контакт с сотрудниками.

Так, Свэн и Намика не выходят на тренинг, но с Шу и Пепе занятия идут активно. Последние занимаются до четырех раз в неделю.

У Шу целый ритуал, чтобы спуститься и прийти на тренинг. Я не должна смотреть на него, иначе он замирает и затаивается. Он часто отвлекается на звуки и может уйти, а потом вернуться, когда все стихнет. С Пепе особых сложностей не было: она быстро включилась. Более того, в нужное время сама садится на спил у двери и ждет сотрудника. Юлия Гилицкая, зоолог отдела "Хищные млекопитающие"

В тренингах важна сезонность: когда манулы набирают вес, у них повышаются аппетит и интерес к занятиям. После зажировки мотивация приходить на тренинг снижается.

