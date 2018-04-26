Как Ленинградский зоопарк помогает декораторам по всей России

Петербургские сотрудники уже передали свой опыт коллегам в Калуге, Челябинской и Калининградской областях.

В Ленинградском зоопарке четвертый год работает отдел "Развитие", который занимается обустройством вольеров для животных. В команде шесть человек: техники-декораторы, слесарь и плотник. В их день входят и творческие задачи по созданию декораций, так и плотницкие, слесарные и строительные.

Так, несколько раз в неделю они выезжают в леса и парки. При этом ни одно дерево не спиливается специально: установка таких материалов в вольерах – это вторая жизнь древесины, подлежащей вырубке. Техник-декоратор, начальник отдела "Развитие" Ленинградского зоопарка Андрей Сулоев рассказал Piter.tv, как петербургские специалисты делятся своим опытом с коллегами из регионов.

Одна из последних командировок, рассказывает Андрей Сулоев, была под Калугой. Там они построили игровой комплекс для авиамедведя Мансура. Массивный деревянный городок из бревен спроектировали с учетом веса и роста хищника. Его возвели всего за несколько дней.

Отметим, что знаменитый авиамедведь Мансур с 2016 года живет на аэродроме под Калугой. Десять лет назад осиротевшего малыша нашли летчики. Медведь вырос крупным и дружелюбным зверем, который очень любит своего приемного хозяина – летчика Андрея Иванова. Жизнь Мансура транслируется в реальном времени, у него большая армия поклонников по всему миру.

Еще одна из недавних командировок состоялась в челябинский зоопарк. Там петербургские специалисты работали над вольерами для двух медведей. Например, Шкода очень подвижная и любит смотреть на всех свысока. С учетом этих вводных соорудили большой и устойчивый треугольник из больших бревен с элементами скалодрома.

Мы смотрим на то, как буквально за считанные часы преображается пространство, в котором обитают наши подопечные, и даже не верится, что такие монументальные конструкции возникают так быстро. сообщают в челябинском зоопарке

Сейчас работники отдела "Развитие" работают у коллег в Калининградской области. Местному зоопарку исполняется 130 лет. Идет работа над вольерами попугаев и гималайских медведей. Также там прошла конференция "Благополучие животных".

