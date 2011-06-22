  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пациент ударил 94-летнего пенсионера стулом в петербургской больнице
Сегодня, 12:32
77
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пациент ударил 94-летнего пенсионера стулом в петербургской больнице

0 0

Последний находится в тяжелом состоянии: он получил травмы грудной клетки.

В Петербурге полицейские проводят проверку по факту конфликта в городской больнице. Как сообщили в МВД России, пострадал 94-летний пенсионер. 

Было установлено, что накануне 65-летний пациент ударил пожилого мужчину стулом во время перепалки из-за шума. Последний находится в тяжелом состоянии: он получил травмы грудной клетки. Предполагаемого злоумышленника задержали непосредственно в медицинском учреждении, орудие преступления изъято.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга, который издевался над своими детьми, отправлен в колонию на 6 лет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: больница, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии