Пациент ударил 94-летнего пенсионера стулом в петербургской больнице

В Петербурге полицейские проводят проверку по факту конфликта в городской больнице. Как сообщили в МВД России, пострадал 94-летний пенсионер.

Было установлено, что накануне 65-летний пациент ударил пожилого мужчину стулом во время перепалки из-за шума. Последний находится в тяжелом состоянии: он получил травмы грудной клетки. Предполагаемого злоумышленника задержали непосредственно в медицинском учреждении, орудие преступления изъято.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

