В отношении водителя фургона, который протащил полицейского по асфальту на Петроградке, возбуждено уголовное дело

Также в отношении злоумышленника составлены административные протоколы.

Водитель фургона, оказавший сопротивление инспектору, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне на Пионерской улице полицейские попытались остановить автомобиль Hyundai H-100. Управлявший машиной пересекал проезжую часть с нарушениями ПДД. Он не выполнил требование и продолжил движение дальше. Тогда организовали преследование. Через несколько минут автофургон сам встал на перекрестке Большой Разночинной улицы и Чкаловского проспекта. В этот момент к нему подбежал сотрудник Госавтоинспекции и, разбив окно, хотел вытащить ключ замка зажигания. Однако нарушитель нажал на газ, протащив инспектора за транспортным средством.

Также в отношении злоумышленника составлены административные протоколы по ст. 12.15, ст. 12.12, ст. 18.8 КоАП РФ и материал по ст. 12.8 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить нетрезвую водительницу из Саратова.

Видео: пресс-служба МВД России