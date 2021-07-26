  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:30
185
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В отношении водителя фургона, который протащил полицейского по асфальту на Петроградке, возбуждено уголовное дело

0 0

Также в отношении злоумышленника составлены административные протоколы.

Водитель фургона, оказавший сопротивление инспектору, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне на Пионерской улице полицейские попытались остановить автомобиль Hyundai H-100. Управлявший машиной пересекал проезжую часть с нарушениями ПДД. Он не выполнил требование и продолжил движение дальше. Тогда организовали преследование. Через несколько минут автофургон сам встал на перекрестке Большой Разночинной улицы и Чкаловского проспекта. В этот момент к нему подбежал сотрудник Госавтоинспекции и, разбив окно, хотел вытащить ключ замка зажигания. Однако нарушитель нажал на газ, протащив инспектора за транспортным средством. 

Также в отношении злоумышленника составлены административные протоколы по ст. 12.15, ст. 12.12, ст. 18.8 КоАП РФ и материал по ст. 12.8 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить нетрезвую водительницу из Саратова. 

Видео: пресс-служба МВД России

Теги: петроградский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии