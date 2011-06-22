  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура потребовала прекратить деятельность причала в Безымянном озере
Сегодня, 10:46
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура потребовала прекратить деятельность причала в Безымянном озере

0 0

В настоящее время документ рассматривается.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. Было установлено, что индивидуальный предприниматель разместил причал в акватории Безымянного озера без соответствующего договора, сообщили в надзорном ведомстве 22 мая. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации причала до заключения бизнесменом договора водопользования. В настоящее время документ рассматривается. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала отремонтировать асфальт на трех улицах Адмиралтейского района – на Бумажной улице, набережной Обводного канала и Рузовской улице. Дорожное покрытие на объектах имеет ямы и выбоины. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: причал, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии