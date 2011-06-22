Прокуратура потребовала прекратить деятельность причала в Безымянном озере

В настоящее время документ рассматривается.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. Было установлено, что индивидуальный предприниматель разместил причал в акватории Безымянного озера без соответствующего договора, сообщили в надзорном ведомстве 22 мая.

Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации причала до заключения бизнесменом договора водопользования. В настоящее время документ рассматривается.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала отремонтировать асфальт на трех улицах Адмиралтейского района – на Бумажной улице, набережной Обводного канала и Рузовской улице. Дорожное покрытие на объектах имеет ямы и выбоины.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга