После вмешательства прокуратуры петербургская компания погасила задолженность по зарплате в 17,5 млн рублей
Сегодня, 9:44
Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. С сентября прошлого года по апрель 2026-го у общества с ограниченной ответственностью "РСУ-92" образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 17,5 млн рублей перед 98 сотрудниками, сообщили 19 мая в надзорном ведомстве. 

Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании задолженности по зарплате, руководителю организации внесено представление. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. По результатам принятых мер долг погасили в полном объеме. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря петербургской прокуратуре организация погасила задолженность по зарплате в 1,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

