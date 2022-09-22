После вмешательства прокуратуры петербургская компания погасила задолженность по зарплате в 17,5 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. С сентября прошлого года по апрель 2026-го у общества с ограниченной ответственностью "РСУ-92" образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 17,5 млн рублей перед 98 сотрудниками, сообщили 19 мая в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании задолженности по зарплате, руководителю организации внесено представление. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. По результатам принятых мер долг погасили в полном объеме.

